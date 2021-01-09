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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

غلق دير سانت كاترين بسبب كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 12:35 ص
دير سانت كاترين
دير سانت كاترين
رامى حسين
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أعلنت غرفة شركات أنه ورد إليها من قطاع شرطة السياحة والآثار، أنه قد تم غلق دير سانت كاترين بجنوب سيناء ولن يتم قبول أي زيارات أو تواصل لأي سبب من الأسباب مع أشخاص من خارج الدير وحتى إشعار آخر بسبب الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا والإصابة داخل دير سانت كاترين.

ويقع دير سانت كاترين فى جنوب سيناء بمصر أسفل جبل كاترين والذي يعد من أعلى جبال مصر بالقرب من جبل موسى، والذي تزدادات الزيارات عليه خلال الموسم الشتوي لتسلق الجبل ولرؤية القمم الجليدية.

ويعود بناء الدير إلى القرن الرابع الميلادى عندما أمرت ببناءه الأمبراطورة هيلانة والدة الأمبراطور قسطنطين بنى الدير لتخليد ذكرى القديسة كاترين.

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