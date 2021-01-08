الملك سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (فيديو)
الجمعة 08/يناير/2021 - 09:10 م
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).
ووجه وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض المملكة.
ووجه وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض المملكة.
#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين - حفظه الله - يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ( كوفيد - 19 ).#واس pic.twitter.com/B3gWVZ4PT5— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 8, 2021