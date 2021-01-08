الملك سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (فيديو)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).ووجه وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض المملكة.