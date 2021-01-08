رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيئة» تكشف حقيقة ظهور تمساح في ترعة بأسيوط

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:32 م
ظهور تمساح في ترعة
ظهور تمساح في ترعة
أريج الجيار
طباعة
سيطرت حالة من الذعر على أهالي منطقة المعلمين بحي غرب مدينة أسيوط، اليوم الجمعة، عقب ظهور أحد الزواحف يشبه التمساح بترعة الملاح.

وجرى إخطار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وانتقل المهندس نبيل الطيب، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، برفقة المهندس حسام صلاح عبدالعال، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط، إلى مكان البلاغ.

وقال مدير عام فرع جهاز شئون البيئة إنه بالمعاينة الأولية تبين أنه حيوان الورل النيلي، وهو من فصيلة الزواحف ذات الدم البارد، واسمه الشائع بالإنجليزية Nile monitor والاسم العلمي (Varanusniloticus)، وهو من أكبر الحرشفيات الزاحفة في فصيلة الورليات.

وأكد مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط أنه لا داعي للذعر، وأن الورل النيلي ينتشر على ضفاف نهر النيل؛ مشيرًا إلى أن الورل النيلي لا يعتبر من الحيوانات المفترسة للإنسان، وأنه مدرج ضمن قرار وزير الزراعة رقم ٢١ لسنة ١٩٨٩، والذى ينص على حظر صيده أو الاتجار فيه بشكل غير مقنن.

موضوعات متعلقة

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

«الأزهر» ردًا على مبروك عطية: من مات بكورونا شهيد

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة فاعلية اللقاح الصيني

تعرف على ترددات قنوات الأطفال 2021 التي تم تحديثها مؤخرا

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

«البيئة» تكشف حقيقة ظهور تمساح في ترعة بأسيوط

عبدالله جمعة يكذب فاروق جعفر (صورة)

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

موعد الاستعلام عن قيمة فاتورة التلفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات WE

الخوف يُهدد حملة التطعيم ضد «كورونا» في اليابان

الهند تجرى اختبارًا على المستوى الوطنى للترويج للأبقار وحمايتها

باريس: تراجع عدد زوار متحف اللوفر بنسبة 72%

أيام زمان

«عاملة زي البغبغان».. هكذا أبكى إسماعيل ياسين هند رستم

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

تحفة فنية.. قصة تشيخوف المباغتة

قريبا.. «حرير الغزالة» لجوخة الحارثي عن «دار الآداب»

وديع فلسطين يكشف سر القطيعة بين طه حسين وسكرتيره

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن