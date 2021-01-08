«رفضت الزواج من رشدي أباظة».. أسرار علاقة مريم فخر الدين والدنجوان

تحل اليوم ذكرى الـ81 لميلاد الفنانة مريم فخر الدين، التي احتلت البراءة ملامح وجهها، فتمكنت من إتقان دور الفتاة الحالمة الرومانسية المغلوبة على أمرها تارة، والفتاة والارستقراطية تارة أخرى، بجانب إجادتها 5 لغات إضافة إلى اللغة الأم "العربية"، حصلتها من خلال دراستها بمدرستها الألمانية بباب اللوق.رفضت الفنانة مريم فخر الدين الزواج من رشدي أباظة لعلاقة والدتها به، حيث كشفت ملاك السينما في لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامي وائل الإبراشي، عن حب رشدي أباظة لها، قائلًة: "ضرب نار مرة عليا".وقالت مريم فخر الدين إن "رشدي أباظة كان بيبصبصلي وفي إحدى المرات جالي البيت ورفضت السماح له بالدخول فأخرج المسدس من جيبه وأطلق النار نحو قفل الباب، وما يزال أثر الطلقة موجودة به".وأضافت: "نزلت من السلم الخاص بالخادمين خوفا ممًا حدث، لتخبر والدتها بوجود رشدي أباظة، فردت والدتها عليها إزاي ده؟ فقررت مقابلته فتحنا الباب لقيناه جايب كباب ووسكي وبيشرب في الصالون وأول ما شاف أمي سلم عليها وفضلت تأكل وتسكر معاه".وبررت مريم فخر الدين عن رفضها الزواج من رشدي أباظة بسبب والدتها التي كانت تجبر الرجال على تقبيل يديها.جدير بالذكر أن الصدفة كانت قبلتها لعالم الفن، ففي يوم عيد ميلادها ذهبت لالتقاط صورة لدى مصور فوتوغرافي اسمه واينبرج، فعرض عليها الاشتراك بصورتها في مسابقة فتاة الغلاف التي تنظمها إحدى المجلات وفازت بالجائزة وكانت 250 جنيها، وعلى الفور تعاقد معها المصور عبده نصر والمخرج أحمد بدرخان على التمثيل في أول أفلامها ليلة غرام، ثم واصلت مسيرتها السينمائية.تعتبر مريم فخر الدين صاحبة الرقم القياسي في عدد البطولات حيث قامت ببطولة 400 فيلم وهو رقم لم تحققه أي نجمة على امتداد تاريخ السينما المصرية، وبجانب التمثيل أنتجت أيضا 9 أفلام.حصلت على جوائز كثيرة، أولها الجائزة الأولى في التمثيل عن دورها في فيلم لا أنام، ونالت حوالي 500 شهادة تقدير وجدارة من جهات فنية عديدة، وإن كانت غير مؤمنة بهذه الجوائز فهي تقول إن رسالة من متفرج أفضل بكثير من جائزة، لأن الرسالة تمثل الصدق وحب الناس.