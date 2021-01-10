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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مشاهير واجهوا التنمر بـ «شياكة».. والطب النفسي: «التنمر سمة العصر»

الأحد 10/يناير/2021 - 03:47 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
إسلام جمال
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استطاع عدد من الفنانين فى الفترة الأخيرة، أن يواجهوا التنمر بـ "شياكة"، فمؤخرًا لقنت الفنانة لقاء الخميسي، أحد متابعيها درسًا قاسيًا، بعدما هاجمها وتطاول على الأقباط بعد مشاركتها صورة تحتفل فيها معهم بعيد الميلاد المجيد.
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي: «شغل عقلك»
وعلقت قائلة: "بس بس بس.. اسكتوا شوية.. بطلو قلة أدب وألفاظ وتجريح وتكفير يابنى آدمين.. هو الله ولاكم خليفة ليه فى الأرض!، بس كفاية جهل.. كفاية أحكام.. كفاية تعنت".

وأضافت لقاء: "كل واحد مش عاجبه البوست يخرج فورا من صفحتى ومالوش الحق يعلق عندى.. أنا صحابى مسيحيين اتربيت معاهم وكلت معاهم عيش وملح وماسمحش بالتجريح، قبل ما تفتح بؤك بالتكفير والوقاحة اقرأ وفكر وشغل عقلك".
سوسن بدر
سوسن بدر
سوسن بدر: «الموت نعمة كبيرة»
تفاجئت الفنانة سوسن بدر، بتعليقٍ صادم من أحد متابعيها، يتمنى موتها على منشور تنعي فيه المخرج السوري حاتم علي، لترد بدر "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين، لأنهم بيتمنوا لقائه أشكرك على دعائك".
يسرا اللوزى
يسرا اللوزى
يسرا اللوزى.. «اللباقة والرقى»
تعرضت ابنة الفنانة يسرا اللوزى للتنمر حيث كان في تعليق أحد متابعي يسرا والذي كتب: "ماشي يا أم الطرشة" في إشارة إلى إصابة ابنه اللوزي بالصمم، لتعلق الفنانة قائلة: "أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، هو اسمه الصم وضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم، وأحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء لأنها علمتني حاجات كتيرة وبقيت بني آدمة أحسن بسببها".
نجلاء بدر.
نجلاء بدر.
نجلاء بدر.. «أستاذة في سماحة الأديان»
استطاعت الفنانة نجلاء بدر، فى الرد باحترام على إحدى المتابعات لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بعد نشر الفنانة تهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد لترد عليها الأخرى: «بتهنيهم على كفرهم».

وردت نجلاء بدر، في تعليقها قائلة: «استغفر الله العظيم، إنتي إزاي بتكفري الناس، أي دين إداكي حق التكفير».

وأضافت نجلاء: «إقري الكتب السماوية كلها التوراة والإنجيل والقرآن، بسم الله الرحمن الرحيم آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ».
طبيب نفسية: «الرد بشياكة».. سمة تدل على الإتزان النفسى
من جانبها أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسى، أن ردود الفنانين فى الفترة الأخيرة اتسمت بالعقلانية.

وأضافت "عبد السلام" أن التنمر أصبح منتشر بشكل كبير، والسبب فى ذلك هو الانتشار الكبير للسوشيال ميديا.

وأشارت "عبد السلام" أن على المشاهير أن يتسمون بالإتزان النفسى، الذى يساهم بشكل كبير فى اكتساب الاحترام من الاخرين.

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