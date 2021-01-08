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رئيس التحرير التنفيذي
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خبيرة تجميل توجه نصائح لحماية البشرة الدهنية

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:46 م
عليا محمود
عليا محمود
إسلام جمال
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تعتبر البشرة الدهنية شائعة لدى المراهقين، خاصة الذين يعيشون في بيئة رطبة وحارة، ويمكن ملاحظة المسام الكبيرة والبشرة اللامعة، وحب الشباب في هذا النوع من البشرة.

من جانبها، أوضحت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة عليا محمود، عددا من النصائح لأصحاب البشرة الدهنية لمنع المشكلات.

«تنظيف البشرة»
أشارت إلى ضرورة غسل الوجه مرتين في اليوم صباحا وقبل النوم بغسول خاص للبشرة الدهنية لإزالة الأتربة والعرق والزيوت الموجودة بين المسامات.

«التونر بعد الغسول»
يعد استخدام التونر هام للبشرة لمعادلة درجة حموضة البشرة "ph" والتحكم بإفرازات الدهون لمكوناته القابضة للمسام الواسعة.


«ترطيب البشرة»
يعتقد البعض بأن البشرة الدهنية لا تحتاج إلى ترطيب لكن على العكس تمام فيمكن للبشرة أن تجف مما يزيد من إفرازات الدهون التي تسبب الحبوب لذلك اختاري مرطبات خالية من الزيوت.

«مزيل مكياج»
إذا كنت تضعين مكياج خلال اليوم يفضل استخدام مزيل مكياج خال من الزيوت قبل استخدام الغسول للتنضيف العميق وإزالة بقايا المكياج وعدم تراكم هذه البقايا بين المسامات.

«تقشير البشرة»
يفضل تقشير البشرة مرة أو مرتين فقط بالأسبوع للتخلص من الجلد الميت والدهون المتراكمة بين مسامات البشرة.

«استفادة البشرة من المنتجات»
احرصى على ترك مسافة زمنية بين استخدام الكريمات مع وضع كميات قليلة منها لكى تستفاد البشرة وتكون قادرة على امتصاصها.

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