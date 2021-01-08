«التقاعد السعودية»: 83 مليار ريال مبالغ مصروفة خلال عام 2020

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية، اليوم الجمعة، إن مجمل المبالغ المصروفة خلال عام 2020 للمعاشات التقاعدية بلغ أكثر من 83 مليار ريال لأكثر من 2ر1 مليون عميل بين متقاعد ومستفيد."الدولار يساوي 75ر 3ريال".وأضافت المؤسسة في تقرير عن منجزاتها لعام 2020، صدر اليوم الجمعة، أنها وبالرغم من ظروف الجائحة حافظت ممثلة بذراعها الاستثمارية "شركة الاستثمارات الرائدة" على أدائها الاستثماري محققة 9ر7 % كمعدل عائد سنوي، مرتكزة بذلك على سياسة استثمارية طويلة المدى تحافظ على التنوع وتحرص على التوزيع الاستراتيجي للأصول.وأنجزت المؤسسة أكثر من 275 ألف معاملة تقاعدية خلال العام الماضي، كما أطلقت منصة "ميثاق" لخدمة الجهات الحكومية وتسهيل رفع بيانات الحسابات الإفرادية لمشتركيها، ومنصة "تقدير" لتقديم خدمات ومزايا خاصة للمتقاعدين والمستفيدين.