التشيك تُحذر من كارثة بسبب «كورونا»

قال وزير الصحة التشيكي، يان بلاتني، في مؤتمر صحفي متلفز اليوم الجمعة، إن المستشفيات التشيكية أوشكت على الوصول إلى الحد الأقصى من طاقتها الاستيعابية، بسبب أعداد مرضى كورونا، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.وتكمن العقبة الرئيسية في نفاد وحدات العناية المركزة، مع استمرار ارتفاع عدد أفراد الطواقم الطبية المصابين، ولم يتسن فتح مستشفى ميداني مخطط له في براج لذات السبب.وتصل إحدى أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في العالم إلى ذروتها الأسبوع المقبل، إذا ثبتت عدم فعالية إجراءات الإغلاق الحالية.وتم إغلاق الفنادق والمطاعم ومعظم المحلات التجارية والخدمات والمدارس، ومددت الحكومة أمس الخميس القيود حتى 22 يناير.