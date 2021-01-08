العراق: إيران تستأنف ضخ الغاز لتشغيل محطات الكهرباء

صرح متحدث عراقي، اليوم الجمعة، أن بلاده رفعت مستويات تجهيز محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد إلى 5 ملايين متر مكعب اليوم، بعد أن تدنت خلال الأسابيع الماضية إلى ثلاث ملايين متر مكعب باليوم.وقال أحمد موسى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن إيران استأنفت يوم أمس رفع كميات الغاز الواصلة من إيران إلى 5 ملايين متر مكعب، بعد أن كانت الكميات الواصلة للعراق لا تتعدى الثلاثة ملايين متر مكعب باليوم لتشغيل محطات أنتاج الطاقة الكهربائية.وذكر أن حاجة وزارة الكهرباء من الغاز تصل إلى 50 مليون متر مكعب، وأن الكميات المتسلمة حاليا لا تسد إلّا 10% من الحاجة الفعلية للمحطات الكهربائية.ورجح المتحدث العراقي، حلّ أزمة نقص تجهيز الطاقة الكهربائية مع إيران قريبًا.