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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتحلوا صفة ضباط وادعوا أنهم تجار «بيتكوين».. حبس عصابة حاولت خطف طالب

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:57 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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أمرت نيابة الزيتون اليوم، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة رجال شرطة لاختطاف طالب بالزيتون.

تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي مدير مباحث العاصمة إخطارا من الرائد أحمد صبرى معاون مباحث قسم شرطة الزيتون مفاده أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الزيتون لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ تواجد مجموعة من الأشخاص داخل سيارة ميكروباص أمام أحد المقاهى ومحاولتهم اصطحاب أحد الأشخاص داخل السيارة، عقب ادعائهم بكونهم رجال شرطة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة وتمكنوا من ضبط 6 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظات القاهرة وبنى سويف والقليوبية، لأحدهم معلومات جنائية وذلك حال استقلالهم سيارة أجرة ميكروباص قيادة ( سائق – مقيم بالمنوفية) وقيامهم باستيقاف طالب – مقيم بالقليوبية) والاستيلاء منه على حقيبة بداخلها مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) ومحاولة اقتياده داخل السيارة.

بسؤال المجنى عليه، قرر بتعرفه على أحد المتهمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أوهمه الأخير بقدرته على توفير عملة ( البيت كوين ) نظير المبالغ المالية، واتفق معه على التقابل بمحل الضبط لإتمام عملية البيع، وعقب وصوله فوجئ بحضور باقى المتهمين منتحلين صفة رجال الشرطة والاستيلاء منه على المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم.. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، بينما نفى قائد السيارة صلته بالواقعة حيث قرر بقيام المتهمين باستيقافه واستقلال السيارة صحبته من القليوبية عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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