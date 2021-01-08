حي حلوان يوقف بناء مخالفا ويعقم المترو بالتعاون مع «مستقبل وطن»

نفذ حي حلوان تحت رئاسة الدكتور أحمد القزاز، حملة أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بمدينة الياسمين العمومي، كما تم مصادرة مواد البناء وايداعها بمخزن الحي، كما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما ترأس رئيس حي حلوان، وناهد عبد الكريم، سكرتير حي حلوان والأجهزة المعنية، حملة صباحية بميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها، وأسفرت عن إزالة العديد من أشغالات الباعة الجائلين ورفع كل ما يشغل حرم الطريق العام.كذلك تم تنفيذ حملات نظافة ورفع كفاءة وتعقيم وتطهير، وتم التنبيه باستمرار حملات التعقيم والتطهير حرصا علي سلامة المواطنين المترددين علي مترو الانفاق، والتوعية بغرض حماية المواطنين وتوصيل المعلومة بسهولة إليهم، وتجنب فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بالتعاون مع شباب حزب مستقبل وطن.