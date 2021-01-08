على يد رجال شرطة مزيفين.. دورية تنقذ طالبا من الخطف في الزيتون

نجحت دورية أمنية تابعة لقسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، في انقاذ طالب من الاختطاف على يد عصابة ارتدى عناصرها زي رجال الشرطة.و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد أحمد صبري، معاون مباحث قسم شرطة الزيتون، يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الزيتون لتفقد الحالة الأمنية، لوحظ تواجد مجموعة من الأشخاص داخل سيارة ميكروباص أمام أحد المقاهي، ومحاولتهم اصطحاب أحد الأشخاص داخل السيارة عقب إدعائهم أنهم رجال شرطة.و انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة، وتمكنت من ضبط 6 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظات القاهرة وبنى سويف والقليوبية، لأحدهم معلومات جنائية، وذلك حال استقلالهم سيارة أجرة ميكروباص قيادة سائق، مقيم بالمنوفية، وقيامهم باستيقاف طالب، مقيم بالقليوبية والاستيلاء منه على حقيبة، بداخلها مبالغ مالية ( عملات محلية وأجنبية) ومحاولة اقتياده داخل السيارة.وبسؤال المجنى عليه، قرر بتعرفه على أحد المتهمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوهمه الأخير بقدرته على توفير عملة (البيتكوين) نظير مبالغ مالية، واتفق معه على التقابل بمحل الضبط لإتمام عملية البيع، وعقب وصوله فوجئ بحضور باقي المتهمين منتحلين صفة رجال الشرطة والاستيلاء منه على المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم.بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، بينما نفى قائد السيارة صلته بالواقعة، وأقر بقيام المتهمين باستيقافه واستقلال السيارة صحبته من القليوبية عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.