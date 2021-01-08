السفير المصرى بهولندا يهنئ الأنبا أرسانى بالعيد

قام السفير حاتم عبدالقادر السفير المصري بلاهاي، هولندا يرافقه القنصل العام للسفارة القنصل العام للسفارة حازم فوزي، والسكرتير الأول بالسفارة شريف عبدالعزيز بتقديم التهنئة لنيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.جاء ذلك اثناء صلوات قداس العيد بكاتدرائية السيدة العذراء بامستردام بحضور عدد من الشعب القبطي وممثلين عن الهيئات المصرية، وسط تطبيق كل الإجراءات الصحية الاحترازية.