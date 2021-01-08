«الطباعة»: تراجع في حجم الإنتاج الكلي بسبب كورونا

قال أحمد جابر، رئيس غرفة الصناعات الطباعية، إن هناك تراجع في حجم مبيعات المطبوعات بسبب أزمة فيروس كورونا.وأضاف جابر، في تصريحات لـ"الدستور" أن حجم الإنتاج الكلي لمصر من المطبوعات تراجع على الرغم من زيادة الإنتاج من منتجات التغليف إلا أنها لم تتجاوز تغطية الفارق مقارنة بالأعوام السابقة.وأكد رئيس غرفة الصناعات الطباعية، أن المستهلكين تغيرت أولوياتهم في استخدام المطبوعات وأصبح الاعتماد على الإلكترونيات أكثر من الطباعة خاصة في الكتب.