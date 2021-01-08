ابن قاض بالمحكمة العليا.. كشف هوية «رجل الفراء» خلال اقتحام الكونجرس

كشفت صحيفة نيويورك بوست عن هوية أحد مقتحمين مبنى الكونجرس الأمريكى مرتديا زيا غريبا من الفراء وكان يحمل درعا لمكافحة الشغب.وأوضح تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية أن الشاب هو ابن قاض في المحكمة العليا في بروكلين، ويدعي ارون موستوفسكى، ابن شلومو موستوفسكي شخصية بارزة فى المجتمع اليهودي الأرثوذكسي، تم انتخابه للمحكمة فى يناير الماضى.وقال موستوفسكى قبل اقتحام الكونجرس، إنه سيأتي للاحتجاج على انتخابات مسروقة، متابعا "لقد تعرضنا للغش لا أعتقد أن 75 مليون شخص صوتوا لصالح ترامب أعتقد أنه كان قريبا من 85 مليونا، أعتقد أن بعض الولايات التى كانت حمراء لفترة طويلة تحولت إلى اللون الأزرق وتم سرقتها، مثل نيويورك"، وفقا للصحيفة.وأضافت الصحيفة أنها لم تتمكن من الوصول لوالده للتعليق على الأحداث، فيما قال شقيقه "أخى لم يفعل شيئا غير قانونى، بالتأكيد لم يكن جزءا من أعمال الشغب".