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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الأمريكى يرسل قاذفتى «B-52» إلى الشرق الأوسط

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:22 ص
الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
عبير سليم
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نقل الجيش الأمريكي طائرتين قاذفتين من طراز B-52، إلى الشرق الأوسط من قاعدتهما في الولايات المتحدة.

وقال سلاح الجو الأمريكي في بيان نقلته شبكة "CNN"، اليوم الجمعة: "إن هذه المهمة الأخيرة كانت لإظهار التزام الجيش الأمريكي المستمر بالأمن الإقليمي وردع العدوان، وتأتي وسط مخاوف من أن إيران ربما لا تزال تسعى للرد على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني".

و بحسب "CNN" تشير هذه الخطوة، التي تٌعد الرابعة، إلى أنه لن يكون هناك تهاون في حملة الردع الأمريكية، وسط توتر عال قبل أقل من أسبوعين من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه.

وحلقت أطقم الطائرتين في مهمة استمرت 36 ساعة بدون توقف من قاعدة مينوت الجوية، إلى الخليج العربي والعودة، بهدف إرسال رسالة ردع واضحة من خلال إظهار القدرة على نشر قوة قتالية ساحقة في وقت قصير.

يذكر في نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، عن أنها نفذت عملية نقل جديدة لقاذفاتها الاستراتيجية من طراز "B-52" إلى الشرق الأوسط بهدف "عرض قدراتها" وتوجيه "رسالة ردع لكل من ينوي الإضرار بالأمريكيين".

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