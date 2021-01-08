ارتفاع الناتج الصناعى والصادرات الألمانية فى نوفمبر 2020

أظهرت بيانات اليوم الجمعة، ارتفاع الناتج الصناعي الألماني والصادرات في نوفمبر 2020، ما يُضاف إلى مؤشرات على أن قطاع الصناعات التحويلية المعتمد على التصدير منح قوة دفع لأكبر اقتصاد أوروبي في الربع الأخير من السنة.وزاد الناتج الصناعي 0.9 بالمئة على أساس شهري وارتفعت الصادرات 2.2 بالمئة، وفقًا لما أظهرته الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي، وهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي يرتفع فيه الإنتاج والصادرات بعد إجراءات عزل عام في مارس وأبريل تهدف لاحتواء أول موجة من جائحة فيروس كورونا.