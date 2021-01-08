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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الجمعة 8-1-2021

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:55 ص
الدولار
الدولار
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تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، والذي شهد ارتفاعا طفيفا، اليوم الجمعة 8-1-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

ارتفع سعر شراء الدولار الرسمي نسبيًا أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل 15.65 جنيه للشراء مقابل 15.59 للبيع، بينما ارتفع سعر البيع إلى 15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.72 جنيه.

وسعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

سعر الدولار اليوم الجمعة فى مصر

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في بنك القاهرة
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار، قد شهد تراجعا في تعاملات أمس الأول الأربعاء، مع تقدم الديمقراطيين في انتخابات الإعادة التي ستحدد من سيسيطر على مجلس الشيوخ الأمريكي وقد تمهد السبيل لإنفاق سخي في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وتمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019 - 2020 بلغت 3.6%، بحسب ما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في ديسمبر إلى 40.063 مليار دولار، مقابل 39.222 مليار دولار في نوفمبر.

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