سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الجمعة 8-1-2021

سعر الدولار اليوم الجمعة فى مصر

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.



15.73 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار في بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.



15.74 جنيه للبيع.



وكان سعر الدولار، قد شهد تراجعا في تعاملات أمس الأول الأربعاء، مع تقدم الديمقراطيين في انتخابات الإعادة التي ستحدد من سيسيطر على مجلس الشيوخ الأمريكي وقد تمهد السبيل لإنفاق سخي في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.



وتمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019 - 2020 بلغت 3.6%، بحسب ما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية.



وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في ديسمبر إلى 40.063 مليار دولار، مقابل 39.222 مليار دولار في نوفمبر.