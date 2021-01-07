الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن زيوت بالبحيرة

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة بـ8 سيارات حماية مدنية السيطرة على حريق هائل اندلع منذ قليل داخل مخزن للزيوت الرجيع بقرية التوافقية التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.وكان اندلع حريق هائل داخل مخزن للزيوت بقرية التوافقية التابعة لدائرة مركز شرطة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من الحماية المدنية يفيد باندلاع حريق هائل داخل مخزن للزيوت بقرية التوافقية التابعة لدائرة مركز شرطة ايتاى البارود.وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وجار فرض كردون، أمنى حول الحريق للسيطرة عليه.تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.