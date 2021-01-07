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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: اقتحام الكونجرس هجوم شامل على الديمقراطية

الخميس 07/يناير/2021 - 10:16 م
بايدن
بايدن
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قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن اقتحام مبنى الكونجرس (الكابيتول) كان هجوما غير مسبوق على الديمقراطية وحكم القانون، ووصف المشهد بأنه "واحدٌ من أكثر الأيام قتامة في تاريخ الولايات المتحدة".

وأضاف بايدن - في خطاب له من ولاية ديلاوير - أن ما جرى أمس لم يكن احتجاجًا بل فوضى وأن من قاموا بذلك لم يكونوا محتجين بل متمردين. ووصف ما حدث حول الكابيتول أمس بأنه كان "إرهابًا داخليًا".

وحمّل بايدن، ترامب المسؤولية عما جرى أمس حول الكونجرس، قائلًا إنه "أطلق العنان لهجوم شامل على مؤسساتنا الديمقراطية"، وأن ما حدث أمس كان "ذروة" هذا الهجوم.

وانتقد بايدن تعامل ترامب مع وسائل الإعلام، ووصف ترامب لها بـ "عدو الشعب".

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