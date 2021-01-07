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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر عملة بتكوين يتجاوز للمرة الأولى عتبة 40 ألف دولار

الخميس 07/يناير/2021 - 10:47 م
بتكوين
بتكوين
وكالات
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تجاوز سعر صرف عملة بتكوين الافتراضية الخميس للمرة الأولى عتبة 40 ألف دولار ليرتفع عشرة آلاف دولار في غضون خمسة أيام.

وبلغ سعر البتكوين 40380 دولارا قرابة الساعة 18.20 بتوقيت جرينتش مسجّلًا ارتفاعًا نسبته 10.4% خلال جلسة التداول.

وكانت هذه العملة الافتراضية التي تسجّل تقلبات عشوائية في قيمتها تجاوزت للمرة الأولى عتبة 30 ألف دولار السبت.

وقال المحلّل إدوارد مويا من منصة "اواندا" للتعامل بالعملات "يستمر المستثمرون بركوب قطار البتكوين الذي يبدو أنه يستقطب المزيد من الاهتمام، خصوصًا أن الاقتصاد الأمريكي يستعدّ للحصول على مزيد من التحفيزات في الأيام المئة الأولى من ولاية بايدن".

ومنذ إطلاقها في 2008 على يد شخص مجهول، تقدّم عملة بتكوين نفسها بديلًا عن العملات التقليدية من دون ضوابط من المصرف المركزي وتتولّى إصدارها شبكة لامركزية، في مسار ثوري جمع طويلًا بين الأدوات المالية التقليدية والعملات المشفرة.

وشهدت هذه العملة ارتفاعًا صاروخيًا منذ مارس عندما كانت سعرها يصل إلى خمسة آلاف دولار بعدما أعلنت منصة "باي بال" للدفع عبر الإنترنت السماح لأصحاب الحسابات باستخدام العملة المشفرة.

وبعد إعلان "باي بال" في أكتوبر شبّه محللون في مصرف الاستثمارات "جاي بي مورغن تشايس" العملة المشفّرة بالذهب.

وقال المحلّلون "يمكن للبتكوين أن يتنافس مع الذهب كعملة +بديلة+ في السنوات المقبلة، خصوصًا أن جيل الألفية سيصبح مع مرور الوقت مكوّنًا أكبر في أوساط المستثمرين".

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