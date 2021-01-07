رئيسة النواب الأمريكي: ترامب أصبح خطرًا للغاية

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أصبح شخصًا خطيرًا للغاية، ومن الخطأ أن يبقى في منصبه الأيام المتبقية حتى 20 يناير الجاري.وقالت بيلوسي، في خطابها مساء اليوم، إن أعضاء الحزب الديمقراطي يضغطون من أجل مساءلة الرئيس ترامب بسبب أحداث اقتحام الكونجرس أمس.وشددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي على أن الرئيس ترامب قد يلحق مزيدًا من الضرر بالولايات المتحدة خلال الأيام المتبقية قبل نهاية ولايته.وأشارت بيلوسي إلى أنه إذا تم تفعيل التعديل 25 للدستور فسيتوجب دعوة نائب الرئيس وبموافقة أغلبية وزراء الحكومة لتولي مهام منصب الرئيس.ودعت رئيسة النواب إلى ضرورة عدم السماح للرئيس ترامب باتخاذ المزيد من القرارات أو تحريك أي قوات خلال الأيام المتبقية في حكمه.