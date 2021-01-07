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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولاية سكسونيا الألمانية تسجل أول ظهور لسلالة كورونا الإنجليزية

الخميس 07/يناير/2021 - 08:50 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت ولاية سكسونيا الألمانية عن تسجيل أول حالة إصابة بسلالة كورونا الإنجليزية لديها.

وأوضحت وزارة الصحة في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا اليوم الخميس ظهور الطفرة الجديدة لدى شخص ينحدر من مدينة دريسدن كان عائدا من بريطانيا.

وأضافت الوزارة أن مكتب الصحة لا يتوقع وجود خطر لحدوث مزيد من الانتشار لهذه السلالة، وتابعت أن الشخص المصاب دخل في حجر فور وصوله إلى دريسدن، وذكرت أن الإصابة ثبتت من خلال فحص عشوائي للعينات العشوائية لدى معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات.

كانت أول مرة تظهر فيها الإصابة بالسلالة الإنجليزية في ألمانيا في ليلة عيد الميلاد، حيث ظهرت الإصابة لدى امرأة من ولاية بادن-فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا كانت قادمة من بريطانيا.

وتشير تقديرات خبراء إلى أن هذه السلالة تتسم بقوة عدوى أكبر من قوة العدوى لدى النوع المعروف حتى الآن وهو فيروس كورونا المستجد.

ووصل معدل الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لكل مائة ألف نسمة في سبعة أيام إلى 269.8 حالة في ولاية سكسونيا وهي أعلى قيمة لهذا المعدل في كل ولايات ألمانيا منذ أسابيع، وقد وصل هذا المعدل على مستوى ألمانيا إلى 122 حالة.

ويصعب تحليل هذه البيانات في الوقت الحالي بسبب التأخير في الإبلاغ بها خلال فترة رأس السنة.

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