رئيس وزراء بريطانيا يهاجم ترامب ويتهمه بالتحريض على العنف

هاجم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متهما إياه بتشجيع المحتجين على اقتحام مبنى الكونجرس، وكان ذلك خطأ فادحًا من قبله على حد قوله.وشدد رئيس الوزراء البريطاني في تصريحات مساء اليوم على إدانته من دون أي تحفظ تشكيك ترامب بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن و"تحريضه على الاضطرابات"، وفق قناة "العربية".ووقع كريس ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، في وقت سابق اليوم على قرار بإرسال دفعة جديدة من قوات الحرس الوطني قوامها 6200 عنصر إلى العاصمة واشنطن.وأضاف: أنه قد تم وضع الحرس الوطني في حالة تأهب كامل؛ لمساعدة سلطات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية في عملها للتصدي للوضع بشكل سلمي.