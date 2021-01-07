ما اسم عيد المسيحيين يوم 7 يناير
الخميس 07/يناير/2021 - 08:44 م
جرجس صفوتطباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بعيد الميلاد المجيد، وهو أحد الأعياد الكبرى وفقًا لطقوس وعقيدة المسيحيين في مصر.
وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد مساء الأمس، بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.
وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد مساء الأمس، بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.