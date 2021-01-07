ما اسم عيد المسيحيين يوم 7 يناير وعيد الميلاد المجيد هو أحد الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة ويتم الاحتفال به سنويا يوم 7 من يناير بالكنيسة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر والمهجر وهو تذكار ولادة السيد المسيح من السيدة العذراء مريم.







احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بعيد الميلاد المجيد، وهو أحد الأعياد الكبرى وفقًا لطقوس وعقيدة المسيحيين في مصر.وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد مساء الأمس، بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.