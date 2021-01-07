النتيجة القبطية 2021.. تاريخ الأعياد المسيحية في العام الجديد
الخميس 07/يناير/2021 - 08:44 م
جرجس صفوتطباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بأول أعيادها لعام 2021، وهو عيد الميلاد المجيد.
قائمة وتاريخ الأعياد المسيحية في العام الجديد 2021
شهر يناير
-عيد الميلاد المجيد: الخميس 7 يناير 2021.
- عيد الغطاس: الثلاثاء 19 يناير 2021.
- عرس قانا الجليل: الخميس 21 يناير 2021.
شهر فبراير
- دخول السيد المسيح الهيكل: الاثنين 15 فبراير 2021.
- بدء صوم يونان: الاثنين 22 فبراير 2021.
- فصح يونان: الخميس 25 فبراير 2021.
شهر مارس
- أول الصوم الكبير (بدء الصوم الأربعيني المقدس ): الإثنين 8 مارس 2021.
-عيد ظهور الصليب المقدس: الجمعة 19 مارس 2021.
شهر أبريل
- عيد البشارة المجيد: الأربعاء 7 أبريل 2021.
-ختام الصوم الأربعيني المقدس: الجمعة 23 ابريل 2021.
-سبت لعازر: السبت 24 ابريل 2021.
-أحد الشعانين: الأحد 25 إبريل 2021.
-خميس العهد: الخميس 29 إبريل 2021.
-الجمعة العظيمة: الجمعة 30 إبريل 2021.
شهر مايو
-سبت الفرح: السبت 1 مايو 2021.
-عيد القيامة المجيد: الأحد 2 مايو 2021.
-شم النسيم: الاثنين 3 مايو 2021.
- أحد توما: الأحد 9 مايو 2021.
شهر يونيو
-دخول السيد المسيح مصر: الاثنين 1 يونيو 2021.
-عيد الصعود: الخميس 10 يونيو 2021.
-عيد العنصرة: الأحد 20 يونيو 2021.
-أول صوم الرسل: الاثنين 21 يونيو 2021.
شهر يوليو
-عيد القديسين بطرس وبولس: الاثنين 12 يوليو 2021.
شهر أغسطس
-أول صوم السيدة العذراء: السبت 7 أغسطس 2021.
-عيد التجلي: الخميس 19 أغسطس 2021.
-صعود جسد السيدة العذراء: الاحد 22 أغسطس 2021.
شهر سبتمبر
-النيروز – رأس السنة القبطية: السبت 11 سبتمبر.
-تذكار ظهور الصليب المقدس: الاثنين 27 سبتمبر 2021.
شهر نوفمبر
-بدء الصوم الميلادي: الخميس 25 نوفمبر 2021.
-عيد الميلاد المجيد: الخميس 7 يناير 2021.
- عيد الغطاس: الثلاثاء 19 يناير 2021.
- عرس قانا الجليل: الخميس 21 يناير 2021.
شهر فبراير
- دخول السيد المسيح الهيكل: الاثنين 15 فبراير 2021.
- بدء صوم يونان: الاثنين 22 فبراير 2021.
- فصح يونان: الخميس 25 فبراير 2021.
شهر مارس
- أول الصوم الكبير (بدء الصوم الأربعيني المقدس ): الإثنين 8 مارس 2021.
-عيد ظهور الصليب المقدس: الجمعة 19 مارس 2021.
شهر أبريل
- عيد البشارة المجيد: الأربعاء 7 أبريل 2021.
-ختام الصوم الأربعيني المقدس: الجمعة 23 ابريل 2021.
-سبت لعازر: السبت 24 ابريل 2021.
-أحد الشعانين: الأحد 25 إبريل 2021.
-خميس العهد: الخميس 29 إبريل 2021.
-الجمعة العظيمة: الجمعة 30 إبريل 2021.
شهر مايو
-سبت الفرح: السبت 1 مايو 2021.
-عيد القيامة المجيد: الأحد 2 مايو 2021.
-شم النسيم: الاثنين 3 مايو 2021.
- أحد توما: الأحد 9 مايو 2021.
شهر يونيو
-دخول السيد المسيح مصر: الاثنين 1 يونيو 2021.
-عيد الصعود: الخميس 10 يونيو 2021.
-عيد العنصرة: الأحد 20 يونيو 2021.
-أول صوم الرسل: الاثنين 21 يونيو 2021.
شهر يوليو
-عيد القديسين بطرس وبولس: الاثنين 12 يوليو 2021.
شهر أغسطس
-أول صوم السيدة العذراء: السبت 7 أغسطس 2021.
-عيد التجلي: الخميس 19 أغسطس 2021.
-صعود جسد السيدة العذراء: الاحد 22 أغسطس 2021.
شهر سبتمبر
-النيروز – رأس السنة القبطية: السبت 11 سبتمبر.
-تذكار ظهور الصليب المقدس: الاثنين 27 سبتمبر 2021.
شهر نوفمبر
-بدء الصوم الميلادي: الخميس 25 نوفمبر 2021.