النتيجة القبطية 2021.. تاريخ الأعياد المسيحية في العام الجديد

شهر يناير



شهر فبراير



شهر مارس



شهر أبريل



شهر مايو



شهر يونيو



شهر يوليو



شهر أغسطس



شهر سبتمبر



شهر نوفمبر



-عيد الميلاد المجيد: الخميس 7 يناير 2021.- عيد الغطاس: الثلاثاء 19 يناير 2021.- عرس قانا الجليل: الخميس 21 يناير 2021.- دخول السيد المسيح الهيكل: الاثنين 15 فبراير 2021.- بدء صوم يونان: الاثنين 22 فبراير 2021.- فصح يونان: الخميس 25 فبراير 2021.- أول الصوم الكبير (بدء الصوم الأربعيني المقدس ): الإثنين 8 مارس 2021.-عيد ظهور الصليب المقدس: الجمعة 19 مارس 2021.- عيد البشارة المجيد: الأربعاء 7 أبريل 2021.-ختام الصوم الأربعيني المقدس: الجمعة 23 ابريل 2021.-سبت لعازر: السبت 24 ابريل 2021.-أحد الشعانين: الأحد 25 إبريل 2021.-خميس العهد: الخميس 29 إبريل 2021.-الجمعة العظيمة: الجمعة 30 إبريل 2021.-سبت الفرح: السبت 1 مايو 2021.-عيد القيامة المجيد: الأحد 2 مايو 2021.-شم النسيم: الاثنين 3 مايو 2021.- أحد توما: الأحد 9 مايو 2021.-دخول السيد المسيح مصر: الاثنين 1 يونيو 2021.-عيد الصعود: الخميس 10 يونيو 2021.-عيد العنصرة: الأحد 20 يونيو 2021.-أول صوم الرسل: الاثنين 21 يونيو 2021.-عيد القديسين بطرس وبولس: الاثنين 12 يوليو 2021.-أول صوم السيدة العذراء: السبت 7 أغسطس 2021.-عيد التجلي: الخميس 19 أغسطس 2021.-صعود جسد السيدة العذراء: الاحد 22 أغسطس 2021.-النيروز – رأس السنة القبطية: السبت 11 سبتمبر.-تذكار ظهور الصليب المقدس: الاثنين 27 سبتمبر 2021.-بدء الصوم الميلادي: الخميس 25 نوفمبر 2021.