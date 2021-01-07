حقيقىة إطلاق القوى العاملة موقع إلكتروني جديد للتسجيل فى منحة العمالة غير المنتظمة

تصدرت شائعة إطلاق القوى العاملة موقع إلكتروني جديد للتسجيل فى منحة العمالة غير المنتظمة، المنصات الإلكترونية خلال الساعات الماضية، بعد تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الظروف التي يمر بها العالم من انتشار وباء كورونا الذي اجتاح المجتمعات العربية والأوروبية والإسلامية، والذي أدى إلى وقف العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.





وتعتبر العمالة غير المنتظمة أكثر الفئات تضررًا بسبب الوباء الذي أدى إلى انخفاض الأعمال اليومية، حيث لا يوجد دخل ثابت لهذه الفئات ولا معاش من أية جهة حكومية، وتعتمد في أعمالها على الأجرة اليومية.





حقيقة إطلاق القوى العاملة موقع إلكتروني جديد للتسجيل فى منحة العمالة غير المنتظمة

وعندما تداولت الأخبار الخاصة باطلاق المنصة عبر السوشيال ميديا، والجروبات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، قام المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء على الفوري بالتحري حول هذه المسألة، وتواصل مع الجهة المسؤولة عن العمالة غير المنتظمة وهي وزارة القوى العاملة، حيث قامت من جهتها، بالرد مباشرة على تلك الادعاءات ونفت تماما ما تم تداوله، وناشدت المواطنين بتحرى الدقة وعدم تصديق أية كلام غير رسمي.





من هنا)، يتم من خلاله نشر جميع البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، ولا يوجد سوى هذه المنصة الإلكترونية المتخصة بالعمال في مصر، ويتم بث جميع الأنباء المتعلقة بالعمالة. لافتة إلى أن الموقع الرسمي الخاص بوزارة القوى العاملة ()، يتم من خلاله نشر جميع البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، ولا يوجد سوى هذه المنصة الإلكترونية المتخصة بالعمال في مصر، ويتم بث جميع الأنباء المتعلقة بالعمالة.

قيمة منحة العمالة غير المنتظمة

ويشار إلى أن العمالة غير المنتظمة تم صرفها للمستحقين لها خلال الفترة الماضية على أربع دفعات بواقع 500جنيه شهريا، بعد توجيه الرئيس السيسي بمد صرفها لحين انتهاء أزمة كورونا المستجدة، تخفيفا على المواطنين، وتلبية لحاجاتهم في الوضع الراهن، ويذكر أن الدفعة الرابعة تم صرفها في ديسمبر الماضي.



