مختار جمعة يجتمع بقيادات هيئة الأوقاف

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مساء اليوم الخميس، اجتماعا بقيادات هيئة الأوقاف بحضور المهندس سيد محروس، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس علاء عبدالعزيز، مدير عام الهيئة، ومديري منطقتي القاهرة والإسكندرية، وآخرين.ويأتي ذلك لبحث المشروعات المشتركة بين هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف من جهة، وزيادة عملية تحصيل مستحقات الهيئة واستيداء جميع حقوقها من جهة أخرى.وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه حضر الاجتماع أيضا المهندس شريف مصطفى، رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وعدد من قيادات المجموعة الوطنية.