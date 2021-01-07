إسرائيل تشدد إجراءات الإغلاق مع وصول لقاح «مودرنا»

تفرض إسرائيل إغلاقا صحيا محكما بدءا من منتصف ليلة الخميس الجمعة. وقررت الحكومة في ختام جلسة عقدتها أمس أن يستمر الاغلاق لمدة أسبوعين ليشمل المدارس أيضا ما عدا التعليم الخاص، فيما يصل أول لقاح من إنتاج شركة مودرنا الأمريكية إلى إسرائيل.ومن بين القيود الإضافية اغلاق أماكن العمل باستثناء الحيوية منها وعدم السماح للزبائن بالتوجه الى المطاعم والمقاهي لأخذ طلبياتهم وتقليص التجمهر في المناطق المغلقة الى خمسة اشخاص والمفتوحة الى عشرة كحد أقصى.وتقلص حركة المواصلات العامة الى النصف فيما تقرر إبقاء مسافة الخروج من المنازل عند الالف متر وخلال خلال فترة الاغلاق ستتوقف جميع مباريات كرة القدم والسلة في الدرجتين العليا والممتازة، غير ان التدريبات والمباريات ضمن المسابقات الدولية تتواصل كالمعتاد، بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي.ودعا رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين كل الإسرائيليين إلى الالتزام بالإجراءات الصارمة.ومن ناحية أخرى وصلت طائرة شحن محملة بأكثر من مئة ألف جرعة من لقاح مودرنا وهبطت بالقرب من تل أبيب اليوم الخميس.وأمنت إسرائيل ستة ملايين جرعة من لقاح مودرنا المضاد لكوفيد.19- بدأت إسرائيل حملة التطعيم ضد كورونا في 20 ديسمبر باستخدام لقاح فايزربيونتيك.وقال وزيرة الصحة يولي إدلشتاين اليوم الخميس إن نحو 6ر1 مليون إسرائيلي تلقوا جرعتهم الأولى.وبلغت وفيات كورونا في إسرائيل 3529 والإصابات 463 ألفا و448 إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.