رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تطلب دفعة جديدة من معاونى النيابة

الخميس 07/يناير/2021 - 06:05 م
النيابة العامة
النيابة العامة
حسام محفوظ
طباعة
أعلنت النيابة العامة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020 بتقدير عام جيد على الأقل، على ألاّ تزيد سن المتقدم على 30 عامًا وذلك طبقًا للشروط والمواعيد بدار القضاء العالي وبمقر نيابات الاستنئاف والنيابات الكلية.

تتم عملية التقدم بطلب ملف من الموظف المختص بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي بمحكمة النقض اعتبارًا من السبت 16 يناير وحتى الخميس 21 من ذات الشهر، مقابل سداد 500 جنيه بخزينة مكتب التعيينات بعد تقديم صورة المؤهل للطالب المتقدم ولن يسمح بالدخول دون ارتداء الكمامة وواقي الوجه.

ومن ثم يقدم الطالب الملف إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي اعتبارًا من السبت 30 يناير وحتى 15 فبراير المقبل من الساعة 8 صباحا وحتي الرابعة عصرًا يوميًا وذلك وفق الميعاد المحدد لكل جامعة المرفق بالملف وبعد تسجيل المتقدم البيانات إلكترونيا وفقا للرقم السري المرفق بالملف على موقع النيابة العامة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

زحمة متسلقين ساعين لبلوغ قمة كي 2 للمرة الأولى خلال الشتاء

شركة ألمانية ترهن طائراتها للحصول على رأسمال خارجي إضافي

اليوم الأكثر صقيعًا منذ 50 عامًا في بكين

خدمات موقع مصر الرقمية الجديدة بعد تفعيل 20 خدمة

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

ورش فنية وعروض سينما بثقافة المنيا

الأدب والفن التشكيلي محاضرات بثقافة المنيا

عروض وتبلوهات فنية أونلاين بالمنيا

محاضرات تثقيفية وأمسيات شعرية بقصور ثقافة أسيوط