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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إطلاق موقع إلكتروني لجمع معلومات عن مقتحمي مقر الكونجرس

الخميس 07/يناير/2021 - 05:17 م
مقتحمي مقر الكونجرس
مقتحمي مقر الكونجرس
وكالات
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أطلق مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" موقعًا إلكترونيًا لجمع معلومات وصور فوتوغرافية أو لقطات مصورة لأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذين اقتحموا مبنى الكونجرس في واشنطن.

وقال المكتب على الموقع إن "مكتب التحقيقات الاتحادي يقبل معلومات ومواد إعلامية رقمية تصور أعمال الشغب والعنف بمبنى الكونجرس الأمريكي والمنطقة المحيطة به".

ويمكن للمحققين أيضًا استخدام كم هائل من الأدلة المباشرة، حيث نشر مثيرو الشغب أنفسهم مقاطع مصورة وصور فوتوغرافية للهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن التعرف بوضوح على الكثير من وجوههم، حيث لم يرتدوا على نطاق كبير أقنعة وجه، على الرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا التي تضرب البلاد.

وتظهر اللقطات المصورة حشدًا يسير عبر قاعات المبنى الشهير ويقتحم مجلسي النواب والشيوخ ومكاتب الأعضاء.

وكان كريس ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، قد وقع اليوم الخميس على قرار بإرسال دفعة جديدة من قوات الحرس الوطني قوامها 6200 عنصر إلى العاصمة واشنطن.

وأضاف أنه قد تم وضع الحرس الوطني في حالة تأهب كامل لمساعدة سلطات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية في عملها للتصدي للوضع بشكل سلمي.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، قالت عبر تويتر مساء الأربعاء، إن ترامب أمر بإرسال قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس بعد اقتحام مئات من أنصاره للمبنى في وقت سابق.

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