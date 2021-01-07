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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مساعد وزير الخارجية الأمريكي يستكمل زيارته إلى الجزائر

الخميس 07/يناير/2021 - 05:23 م
ديفيد شينكر، مساعد
ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي
وكالات
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يستكمل ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زيارته إلى الجزائر، اليوم الخميس، في إطار جولة إقليمية تهدف للتباحث بشأن الأوضاع في المنطقة المغاربية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، "إنّ الزيارة تمثّل فرصة لتعزيز الحوار والتشاور بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، حول مسائل ثنائية واقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك خاصة الصحراء الغربية والوضع في ليبيا والساحل".

واستقبل صبري بوقادوم، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، الخميس، "شينكر: الذي وصل الجزائر مساء الأربعاء بعد زيارته الأردن.

وتندرج هذه الزيارة في سياق إقليمي يسوده التوتر على خلفية النزاعات في ليبيا، ومنطقة الساحل وعودة الأعمال القتالية أخيرًا إلى المنطقة المتنازع عليها في الصحراء الغربية، بين القوات المغربية وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

وذكرت السفارة الأمريكية أنّ الوفد الأمريكي يضم إلى جانب "شينكر"، وزيرة القوات الجوية باربرا باريت، وقائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا الجنرال جيفري هاريغيان.

وسيتوجه شينكر إلى المغرب بعد الجزائر، وتأتي الزيارة بعد ثلاثة أشهر من جولة إقليمية لوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب لاحقًا، هدفت إلى تعزيز التعاون العسكري مع الدول الإقليمية في ملفات مكافحة الجهاديين والأمن في شمال إفريقيا، إضافة إلى ليبيا والساحل.

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