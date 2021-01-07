تراجع صادرات الإنتاج الزراعي في كينيا مع انخفاض الطلب الأوروبي

تراجعت صادرات المنتجات الزراعية في قطاع الخضراوات في كينيا، لتبلغ حوالي 220 مليون دولار أمريكي في عام 2020 مقابل 248 مليون دولار في 2019.وأكد أوكسيجير أوجيبات، الرئيس التنفيذي لاتحاد المنتجات الطازجة في كينيا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن القطاع شحن ما يقرب من 60 ألف طن من الخضراوات مقارنة بـ 73 ألف طن تم تحقيقها في عام 2019.وعزا السبب الرئيسي لانخفاض الإيرادات إلى انخفاض الطلب في السوق بسبب الإغلاق، خاصة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في عام 2020، مشيرًا إلى أن استمرار انتشار جائحة كورونا في الأسواق الرئيسية للخضروات الكينية، سيؤثر أيضًا على أداء القطاع هذا العام، وأعرب عن أمله أن يسهم طرح اللقاح إلى تمكين الاقتصادات من العودة إلى طبيعتها حتى تتمكن من استهلاك منتجات بلاده.وأوضح "أوجيبات" أن صادرات بلاده من المنتجات الزراعية، تشمل الخضار الرئيسية الفاصوليا والبازلاء الفرنسية التي تباع في الغالب إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.كما أكد المسئول الكيني أن صادرات بلاده من الفاكهة، ارتفعت مسجلة 167 مليون دولار في 2020 مقابل 120 مليون دولار في 2019، مشيرا إلى أن بلاده صدرت أكثر من 104 آلاف طن من الفاكهة في الخارج العام الماضي مع الأفوكادو والمانجو كمنتجات رئيسية.