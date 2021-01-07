رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع صادرات الإنتاج الزراعي في كينيا مع انخفاض الطلب الأوروبي

الخميس 07/يناير/2021 - 05:06 م
صادرات الإنتاج الزراعي
صادرات الإنتاج الزراعي في كينيا
أش أ
طباعة
تراجعت صادرات المنتجات الزراعية في قطاع الخضراوات في كينيا، لتبلغ حوالي 220 مليون دولار أمريكي في عام 2020 مقابل 248 مليون دولار في 2019.

وأكد أوكسيجير أوجيبات، الرئيس التنفيذي لاتحاد المنتجات الطازجة في كينيا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن القطاع شحن ما يقرب من 60 ألف طن من الخضراوات مقارنة بـ 73 ألف طن تم تحقيقها في عام 2019.

وعزا السبب الرئيسي لانخفاض الإيرادات إلى انخفاض الطلب في السوق بسبب الإغلاق، خاصة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في عام 2020، مشيرًا إلى أن استمرار انتشار جائحة كورونا في الأسواق الرئيسية للخضروات الكينية، سيؤثر أيضًا على أداء القطاع هذا العام، وأعرب عن أمله أن يسهم طرح اللقاح إلى تمكين الاقتصادات من العودة إلى طبيعتها حتى تتمكن من استهلاك منتجات بلاده.

وأوضح "أوجيبات" أن صادرات بلاده من المنتجات الزراعية، تشمل الخضار الرئيسية الفاصوليا والبازلاء الفرنسية التي تباع في الغالب إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

كما أكد المسئول الكيني أن صادرات بلاده من الفاكهة، ارتفعت مسجلة 167 مليون دولار في 2020 مقابل 120 مليون دولار في 2019، مشيرا إلى أن بلاده صدرت أكثر من 104 آلاف طن من الفاكهة في الخارج العام الماضي مع الأفوكادو والمانجو كمنتجات رئيسية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

خروج أحمد حلمي من السباق الرمضاني بشكل نهائي

بعد إخلاء سبيله.. الصور الأولى لسيف الدين أحمد المتهم بقضية الفيرمونت

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

زحمة متسلقين ساعين لبلوغ قمة كي 2 للمرة الأولى خلال الشتاء

شركة ألمانية ترهن طائراتها للحصول على رأسمال خارجي إضافي

اليوم الأكثر صقيعًا منذ 50 عامًا في بكين

خدمات موقع مصر الرقمية الجديدة بعد تفعيل 20 خدمة

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

ورش فنية وعروض سينما بثقافة المنيا

الأدب والفن التشكيلي محاضرات بثقافة المنيا

عروض وتبلوهات فنية أونلاين بالمنيا

محاضرات تثقيفية وأمسيات شعرية بقصور ثقافة أسيوط