رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تكشف حقيقة نقص «الأكسجين» فى مستشفى صدر دمنهور (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 04:24 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
محمد إبراهيم
طباعة
كذبت وزارة الصحة والسكان، الفيديو المتداول من أحد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دخوله مستشفى صدر دمنهور، ونقص الأكسجين فيه بدرجة كبيرة.

استغاثة بالوزيرة
كان أحد المواطنين، قد نشر فيديو من داخل المستشفى قال فيه: «إحنا في مستشفى صدر دمنهور، والأكسجين ناقص علينا.. الأكسجين يا ناس.. الناس بتموت.. الناس بتصرخ.. يا سيادة الوزيرة.. يا وكيل وزارة الصحة.. يا رب.. أنجدينا يا سيادة الوزيرة.. الأكسجين خلص في المستشفى».

رد الوزارة
وقال الدكتور محمود طلحة مرسي، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة البحيرة، إن الادعاءات الموجودة بالفيديو على غير الحقيقة.

الحقائق بالأرقام
وأضاف «مرسي»، في فيديو له لتوضيح التفاصيل، أن مستشفى الصدر كان متواجد فيها 6 آلاف لتر من الأكسجين في التوقيت الذي تواجد به المريض في المستشفى، ثم تمت زيادة كمية الأكسجين فيها فجرا بـ10 آلاف لتر إضافية، ليصبح في «التانك» 16 ألف لتر أكسجين.

وتابع: «المريض ده ربنا يشفيه ويعافيه، دخل المستشفى 2 الفجر، وعمل الفيديو 10 الصبح، ووقت دخوله المستشفى كان متواجد 6 آلاف لتر أكسجين، و70 أسطوانة أكسجين ممتلئة، وكان يوجد في ديوان المديرية الملاصقة لمستشفى الصدر 250 أسطوانة أكسجين ممتلئة تماما».

وأوضح أنه يتم تحريك الأسطوانات للمستشفيات عند الاحتياج، مؤكدا على عدم وجود أي تنك في المستشفى به «أكسجين زيرو»، لافتًا إلى أن الفيديو على غير الحقيقة، وأنه لا يعلم هدفه، وأنه يثير الرأي العام.

صوت الأكسجين واضح بالفيديو
ولفت إلى أن الأكسجين صوته واضح جدا في الفيديو بضغط عالي، بأن الحجم المتوافر أكثر من اللازم، مشيرًا إلى أن «كمية الأكسجين في مستشفيات البحيرة تكفي محافظتين وليس محافظة واحدة».

وأشار إلى أنه تم ضخ 35 ألف لتر من الأكسجين في المستشفيات، أمس، وأن أقل كمية أكسجين في تانك المستشفيات في المحافظة 50%، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا بالمرضى على مدار الـ24 ساعة، مع وجود دعم ومتابعة على مدار الـ24 ساعة من الوزارة وغرفة الطوارئ في الوزارة، ودعم متواصل من المحافظ.

وتمنى الشفاء العاجل للمرضى، وأن يرفع الله عنا هذا الوباء والبلاء، داعيًا المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتساءل: «ليه تعمل فيديو على غير الحقيقة.. هدفك إيه.. وتقصد إيه».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

بعد إخلاء سبيله.. الصور الأولى لسيف الدين أحمد المتهم بقضية الفيرمونت

القوات المسلحة تطهر بعض الأماكن التى تتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين

طمعًا في المعاش.. القبض على متهم بضرب والدته وطردها من المنزل في كفرالشيخ

الصور

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذوكس والكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

شركة ألمانية ترهن طائراتها للحصول على رأسمال خارجي إضافي

اليوم الأكثر صقيعًا منذ 50 عامًا في بكين

هنا.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا 2021.. وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

إشارة تردد أون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

أمسيات شعرية وورش فنية متنوعة بثقافة مطروح

محاضرات وورش فنية بقصر ثقافة تحيا مصر

ورش فنية وعروض سينما بثقافة المنيا

الوحدة الوطنية وأثرها في مواجهة الإرهاب بـ«ثقافة الدقهلية»