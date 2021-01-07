«الربيع الأمريكي».. كيف سخر المصريون من اقتحام الكونجرس؟

تصدر هاشتاج بعنوان "الربيع الأمريكي"، مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع "تويتر" عقب أحداث العنف والفوضى التي عاشتها الولايات المتحدة أمس الأربعاء، على يد أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقتحامهم مبنى الكونجرس بتحريض منه لمنع التصديق على نتيجة الانتخابات الأمريكية، والتي أسفرت عن فوز منافسه جو بايدن.وفي هذا السياق شن المصريون حملة سخرية على الأوضاع التي شهدتها أمريكا واصفين إياها بـ"الربيع الأمريكي".ونشر حساب يحمل اسم وليد عطية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا من المظاهرات الأمريكية مقارنًا بها حالة الفوضى التي طالت معظم الدول العربية، والتي كانت منهم مصر، وكتب: "عشر سنوات من يناير 2011 الربيع العربي والآن يناير الربيع الأمريكي 2021، سبحان مغير الأحوال".وفي نفس السياق نشر حساب يحمل اسم عاطف العبادي عبر حسابه بـ"فيسبوك"، صورًا من اقتحام المتظاهرين أنصار ترامب لمبنى الكونجراس مدونًا عليها: "وانقلب السحر على الساحر، أمريكا تبدأ الربيع الأمريكي بنفس شهر انطلاق الربيع العربي، سبحان الله على الباغي تدور الدوائر، وتلك الأيام نداولها بين الناس، الشيطان الأكبر هو من يقود الإرهاب العالمي، الجزاء من جنس العمل، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين".وبطريقة سخرية كتب حساب يحمل اسم "أحمد حسام" عبر "تويتر": "صباحكم الربيع الأمريكي، نطالب الإدارة الأمريكية بالهدوء وسماع مطالب المتظاهرين السلميين وتطبيقها".