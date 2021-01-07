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منوعات

تفاصيل مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة في مصر 2021

الخميس 07/يناير/2021 - 02:42 م
مبادرة إحلال السيارات
مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تفاصيل مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة في مصر 2021، والتي بدأ معرضها الأول في 4 يناير الماضي في أرض المعارض بالتجمع الخامس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى استبدال السيارات التي مر على تصنيعها 20 عاما بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي بنظام سداد مرن يصل إلى 10 سنوات، وتستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل في المبادرة الرئاسية.

شروط إحلال السيارات الملاكي القديمة في مصر

وفقا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة، فإنه يجب توافر الشروط التالية في الراغبين في استبدال سياراتهم بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج البنزين والغاز الطبيعي:

- أن لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 

- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية 

- أن يكتب تعهدا يلتزم فيه بأداء المبلغ المستحق على السيارة وإثبات قيمة المبلغ المراد تقسيطه والمبلغ الشهري قيمة القسط

- أن تقدر مدة السماح بـ3 أشهر فقط من إجمالي فترة السماح التي تصل إلى 120 شهرا 

الأوراق المطلوبة للتقديم في المباراة الرئاسية


يمكن التقديم في مبادرة إحلال السيارات المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأوراق التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي المتقدم والضمان له

كافة المستندات التي تثبت محل إقامة المتقدم (عقد تمليك للعقار، عقد إيجار للعقار، إيصال مرافق لم يمر عليه 3 أشهر،...)

رخصة السيارة المتهالكة المطلوب إحلالها على أن تكون سارية

تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية لصاحب السيارة

أن يكون صاحب السيارة ذو سمعة طيبة ولا يكون قد صدر ضده حكما قضائيا من قبل 

تقدم كشف طبي شامل يتضمن عدم تعاطي صاحب السيارة مواد مخدرة

كل ما تريد معرفته عن مبادراة استبدال السيارات المستعملة 

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة معلومات عن مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة في مصر والتي تم الإعلان عنها من خلال المعرض التكنولوجي والتي ستتم على عدة مراحل، تستهدف المرحلة الأولى منها والتي تتم على 3 سنوات إلى إحلال 250 ألف سيارة متنوعة ما بين ملاكي وأجرة وميكروباص وتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في 7 محافظات هي الجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والقاهرة.

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