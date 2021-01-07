التشيك تمدد تدابير الإغلاق حتى 22 يناير

قررت جمهورية التشيك تمديد تدابير الإغلاق الحالية لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.وصرح وزير الصحة، يان بلاتني، اليوم الخميس، بأن أعلى مستوى تحذير حكومي من فيروس كورونا سيظل مطبقا حتى 22 يناير، بصورة مبدئية، مضيفا أنه ليس من المستبعد تشديد القيود بصورة أكبر.ويُسمح حاليا لشخصين فقط كحد أقصى بالالتقاء في مكان عام، وتم إغلاق المتاجر المخصصة للاحتياجات غير اليومية والفنادق والمطاعم والمؤسسات الثقافية.كما يطبق حظر تجوال ليلي من التاسعة ليلا وحتى الخامسة صباحا، وأعلنت البلاد تسجيل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا، لليوم الثاني على التوالي، حيث سجلت البلاد 17668 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.