بريطانيا: من الجيد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن بعد أحداث أمس

أدان وزير الخارجية البريطانية، دومينيك راب، اليوم الخميٍس، بشكل قاطع أعمال العنف في مبنى الكونجرس أمس، وفقا لقناة العربية الإخبارية.وأضاف دومينيك راب، من الجيد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن بعد أحداث أمس.وقاد رئيس الوزراء بوريس جونسون السياسيين البريطانيين في إدانة "المشاهد المشينة"، في الولايات المتحدة حيث اقتحم أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة.ووسط اشتباكات عنيفة مع الشرطة، اخترق المتظاهرون الحواجز وتمكنوا من دخول المبنى في الكابيتول هيل أمس الأربعاء، مما عطل الموافقة الرسمية للسياسيين على فوز جو بايدن في الانتخابات.وغرد بوريس جونسون: "مشاهد مخزية في الكونجرس الأمريكي. الولايات المتحدة تؤيد الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، ومن الضروري الآن أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظم للسلطة"، وجاءت تصريحات جونسون بعد أن وصف سياسيون بريطانيون من جميع الأطراف المشاهد في واشنطن بأنها "مروعة للغاية" و"مرعبة للغاية".