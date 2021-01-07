بالتزامن مع كورونا.. اقتراحات لقضاء عيد الميلاد في المنزل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الشرقي، ومن هنا نرصد لكم طرق الاحتفال بالعيد داخل المنزل نظرًا لما يمر به العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.- إحضار البالونات المملوءة بالهيليوم ووضع عليها أشرطة تتدلى منها وكتابة أحرف يسوع عليها مما يضفي أجواء الاحتفال.- تزيين الطاولات بالمنزل بالزينة الملونة والعمل على إحضار الجاتوه والمشروبات المفضلة لدى أفراد العائلة.- تتشارك العائلة بوضع الزينة وتزيين الشجرة.- تبادل بطاقات مكتوب عليها عبارات محبة ويكتبها أفراد العائلة بأنفسهم ويتم تبادلها.- يمكن وضع صندوق الهدايا وأن يتم إعلاق عيون الأطفال ويتوقعون ما الذي يلمسونه من الصندوق.- عمل مجسمات للأطفال وتلوينها وتكوين أشكال مختلفة يحبونها.