تعرف على ترددات قنوات الأطفال 2021 التي تم تحديثها مؤخرا





تنزيل ترددات قنوات الأطفال 2021





لجأت إدارات كثير من مجموعة قنوات الأطفال إلى تغير ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات للظهور بخدمات صوت وصورة أفضل لمتابعتها من الأطفال بمختلف المراحل العمرية حيث تقدم محتوى غنائي وتعليمي وديني وأخلاقي من خلال مجموعة من الأناشيد وأغاني الأطفال من أبرز هذه القنوات قناة "توم وجيري" التي أصبح ترددها الجديد عبر النايل سات 11345 استقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 بينما أصبح ترددها قناة "كوكي كيدز" عبر القمر الصناعي 11061 ومعدل ترميز 27500 و معامل تصحيح الخطأ 5/6 فيما أصبح تردد قناة "مودي كيدز" 11603 معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500 استقطاب أفقي.









تردد مجموعة قنوات طيور الجنة





حظيت مجموعة قنوات طيور الجنة على مشاهدة عالية بين جمهورها المستهدف للمحتوى الذي تقدمه وهم الأطفال حيث تقدم محتوى تعليمي هادف إلى بث القيم والأخلاق و آداب الدين الإسلامي عن طريق الرسوم المتحركة والأناشيد وغناء الأطفال لذلك يدير الكثير من أولياء الأمور محركات البحث لمعرفة تردد قناة "طيور الجنة" الذي أصبح 11310 واستقطاب أفقي، معامل تصحيح الخطأ 5/6 ، معدل الترميز 27500، فيما أصبح تردد قناة "طيور بيبي" على القمر الصناعي نايل سات 11632 استقطاب أفقي معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.





قنوات الأطفال والمحتوى الذي تقدمه





أصبحت قنوات الأطفال حاليا أحد وسائل إلهاء الصغار أثناء العزل المنزلي الذي فرض على الجميع بمختلف الدول من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث يقدم مجموعة هائلة من التعليم الأخلاقية والدينية والاجتماعية والإنسانية لذلك احتلت ترددات قنوات الأطفال 2021 محركات البحث في أزمة الأخيرة خاصة مع إغلاق المدارس والنوادي الرياضية التي يمكن للأطفال قضاء أوقاتهم فيه دون ملل.





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وقع الكثير من الأباء وأمهات في حيرة كبيرة مع مطلع العام الجديد للبحث عنعقب انقطاع إشارات بثها عبر القمر الصناعي نايل سات خاصة وأن هذه القنوات تلعب دور كبير في إلهاء الصغار في الحظر المنزلي في ظل انتشار فيروس كورونا بل وتعطي معلومات مبسطة للأطفال عن كيفية الوقاية من الفيروس اللعين لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية ضبط قنوات الأطفال.