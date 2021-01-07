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تقارير ومتابعات

تعرف على ترددات قنوات الأطفال 2021 التي تم تحديثها مؤخرا

الخميس 07/يناير/2021 - 12:59 م
قنوات الأطفال
قنوات الأطفال
شيماء حسين
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وقع الكثير من الأباء وأمهات في حيرة كبيرة مع مطلع العام الجديد للبحث عن ترددات قنوات الأطفال 2021 عقب انقطاع إشارات بثها عبر القمر الصناعي نايل سات خاصة وأن هذه القنوات تلعب دور كبير في إلهاء الصغار في الحظر المنزلي في ظل انتشار فيروس كورونا بل وتعطي معلومات مبسطة للأطفال عن كيفية الوقاية من الفيروس اللعين لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية ضبط قنوات الأطفال.

تنزيل ترددات قنوات الأطفال 2021


لجأت إدارات كثير من مجموعة قنوات الأطفال إلى تغير ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات للظهور بخدمات صوت وصورة أفضل لمتابعتها من الأطفال بمختلف المراحل العمرية حيث تقدم محتوى غنائي وتعليمي وديني وأخلاقي من خلال مجموعة من الأناشيد وأغاني الأطفال من أبرز هذه القنوات قناة "توم وجيري" التي أصبح ترددها الجديد عبر النايل سات 11345 استقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 بينما أصبح ترددها قناة "كوكي كيدز" عبر القمر الصناعي 11061 ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 فيما أصبح تردد قناة "مودي كيدز" 11603 معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500 استقطاب أفقي.


تردد مجموعة قنوات طيور الجنة


حظيت مجموعة قنوات طيور الجنة على مشاهدة عالية بين جمهورها المستهدف للمحتوى الذي تقدمه وهم الأطفال حيث تقدم محتوى تعليمي هادف إلى بث القيم والأخلاق و آداب الدين الإسلامي عن طريق الرسوم المتحركة والأناشيد وغناء الأطفال لذلك يدير الكثير من أولياء الأمور محركات البحث لمعرفة تردد قناة "طيور الجنة" الذي أصبح 11310 واستقطاب أفقي، معامل تصحيح الخطأ 5/6 ، معدل الترميز 27500، فيما أصبح تردد قناة "طيور بيبي" على القمر الصناعي نايل سات 11632 استقطاب أفقي معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

قنوات الأطفال والمحتوى الذي تقدمه 


أصبحت قنوات الأطفال حاليا أحد وسائل إلهاء الصغار أثناء العزل المنزلي الذي فرض على الجميع بمختلف الدول من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث يقدم مجموعة هائلة من التعليم الأخلاقية والدينية والاجتماعية والإنسانية لذلك احتلت ترددات قنوات الأطفال 2021 محركات البحث في أزمة الأخيرة خاصة مع إغلاق المدارس والنوادي الرياضية التي يمكن للأطفال قضاء أوقاتهم فيه دون ملل.

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