يو.بي.إس: خفض إنتاج السعودية المفاجئ سيرفع برنت إلى 60 دولارا للبرميل

رفع يو.بي.إس توقعه لأسعار خام برنت إلى 60 دولارا للبرميل بحلول منتصف العام، وذلك بعد خفضالسعودية المفاجئ للإنتاج بشكل أحادي، وتوقعات بتعاف كبير للطلب في الربع الثاني بدعم توزيع لقاحات وزيادة نشاط السفر.وكتب محللون بالبنك السويسري في مذكرة أن الخطوة السعودية عوضت بالكامل زيادة أوبك الإنتاج 0.5 مليون برميل يوميا في يناير، وهو ما سيسفر عن سوق نفط تحظى بإمدادات أقل في النصف الأول من العام.تعهد أكبر مُصدر للنفط في العالم أمس الأربعاء بتخفيضات إضافية طوعية لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا في فبراير ومارس، مما دفع أسعار خام القياس برنت إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير.وقال يو.بي.إس "الخطوة الاستباقية للمملكة تشير لنا إلى رغبة في الدفاع عن الأسعار ودعم سوق النفط وسط مخاوف بشأن الطلب بسبب زيادة القيود على التنقل في أوروبا.