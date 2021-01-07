الأمن يكشف تفاصيل واقعة «التحرش» بفتاة في البساتين

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية الخاص بإحدى الفتيات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بشأن مشاركة تضمنت تعرض صديقتها لواقعة تعدٍّ بالضرب والتحرش من شخصين (قائد سيارة وآخر) بالقاهرة.وتبين بالفحص أن الواقعة تعود لشهر نوفمبر الماضي، عندما تحرش شخصان يستقلان سيارة بإحدى الفتيات وتعديا عليها بالضرب أثناء سيرها بمنطقة البساتين بالقاهرة، وتم ضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، إلا أن أهل المعتدى عليها تنازلوا عن المحضر خشية التشهير بها والإضرار بسمعتهم، كما قامت صاحبة الحساب المشار إليه بحذف المشاركة المشار إليها.