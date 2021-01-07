بريطانيا: تصريحات ترامب سبب مباشر للعنف المروع عند الكونجرس

قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتِل، اليوم الخميس، إن لهجة الرئيس دونالد ترامب في الاعتراض على خسارته للانتخابات الرئاسية، كانت سببا مباشرا للعنف المروع الذي وقع عند مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول).وأضافت وزيرة الداخلية البريطانية، "أن الأحداث كانت مروعة بصورة تعجز الكلمات عن وصفها، وأن ترامب لم يمنع تصعيد العنف فحسب بل أججه".وقالت" باتِل" لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، "أدت تصريحاته بشكل مباشر إلى العنف.. وحتى هذه اللحظة لم يندد بذلك العنف وهذا خطأ تماما".فيما قالت لشبكة سكاي نيوز "يتعين عليه أن يندد تماما بكل ما حدث، لقد أدلى بتصريح أمس ولم يفعل شيئا يُذكر لتهدئة الموقف،عبارات الاستفزاز خاطئة تماما".