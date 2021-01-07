في عيد الميلاد.. أديرة تغلق أبوابها أمام الأقباط بسبب كورونا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الشرقي، وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس قداس عيد الميلاد المجيد بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.وفي السياق ذاته أعلنت عدد من الاديرة القبطية إغلاق أبوابه أمام الأقباط تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وأعلن دير القديسة العذراء مريم بدرنكة أسيوط برئاسة الأنبا يؤانس عدم استقباله لأي زوار خلال يوم عيد الميلاد المجيد، وأشار الدير في بيان له، إلى أن هذا القرار جاء بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد للحد من التجمعات.كما أعلن دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، إغلاق أبوابه أمام الزوار من الأقباط وحتى إشعار آخر، وقال الأنبا يُسطس، أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، في بيان له:" نظرًا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المُستجد، وحرصًا على سلامة الجميع يعتذر الدير عن استقبال الزوار سواء من المصريين أو الأجانب أو أسر الآباء الرهبان والآباء الكهنة".