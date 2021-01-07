الأنبا رافائيل: في ميلاد المسيح طوبي لنا نحن البشر

قال الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أنه في ميلاد مخلصنا طوبى لنا نحن البشر.وتابع الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة:" كلمة الله الخالق لم يتركنا لهذا الضياع، فتنازل وأخلى ذاته وأخذ شكل العبد ليكون بكرًا، ورأسًا، ورئيسًا، وجذرًا جديدًا، للبشرية، غير قابل للفساد".وأضاف:" ومن يقبله يصير به وفيه إنسانًا جديدًا ابنًا للآب ومسكنًا للروح القدس ووارثًا للملكوت الأبدي، ونستعيد به وفيه، بهاء الصورة الإلهية في الطبيعة البشرية، الحرية، والسلطان، والحكمة، والعقل، ومعرفة الآب، والقداسة حقًا إنه شرفٌ"، ويُعتبر عيد الميلاد ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد المسيح.