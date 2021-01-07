محامي جنوب القاهرة تعلن إجراءاتها لمواجهة «كورونا»

أعلنت نقابة المحامين بجنوب القاهرة، عن عدة إجراءات لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، لدعم أعضاء الجمعية العمومية.يأتي ذلك حرصًا على تقديم كافة الدعم لأعضاء الجمعية العمومية، وإزاء تصاعد الموجة الثانية لجائحة كورونا،وتم توفير عدد من حقائب بروتوكول علاج كورونا، ويتم توصيلها إلى أي محامي أو أي من أفراد أسرته أينما كان وقتما يشاء.كما تم توفير عدد من أسطوانات الأكسجين للأكثر احتياجًا إليها بحيث يتم توصيلها بذات الكيفية لمن يحتاج إليها.وتتولى نقابة المحامين بجنوب القاهرة التنسيق مع الجهات المعنية في شأن كل ما يتعلق بهذه الجائحة سواء بوزارة الصحة أو غيرها من الجهات المعنية.