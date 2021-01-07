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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حاكم نيويورك يدين هجوم الكونجرس ويصفه بمحاولة انقلابية

الخميس 07/يناير/2021 - 10:07 ص
هجوم الكونجرس
هجوم الكونجرس
منار احمد
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استنكر حاكم نيويورك أندرو كومو والمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، عملية اقتحام مبنى الكونجرس "الكابيتول من قبل أنصار الرئيس دونالد ترامب، واصفين إياها بأنها محاولة انقلابية أثارها الرئيس.

ووصف حاكم نيويورك عملية اقتحام مبنى "الكابيتول" بأنها محاولة انقلاب فاشلة بتشجيع من الرئيس ترامب، مشيرا إلى أن حجر الزاوية الذي تقوم عليه ديمقراطيتنا هو التداول السلمي للسلطة.

وقال " كومو": يجب أن نسمي الأمور بما هي عليه.. إنها محاولة فاشلة للانقلاب، وهذا هو الفصل الأخير من إدارة غير كفؤة وقاسية ومثيرة للانقسام. داس "ترامب" على الدستور وسيادة القانون في كل منعطف، لكننا فزنا".

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