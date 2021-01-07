CNN: عدد متزايد من الجمهوريين يؤيدون عزل ترامب قبل يوم التنصيب

قال عدد متزايد من المشرعين الجمهوريين ومسؤولين بالإدارة الأمريكية لشبكة "سي.إن.إن" إنه يجب عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يوم التنصيب في 20 يناير، وذلك في أعقاب حادث اقتحام مبنى الكونجرس.ونقلت الشبكة عن مسؤول رفيع سابق بالإدارة الأمريكية القول إن "أفعال الرئيس مشينة بما فيه الكفاية لعزله حتى مع تبقي أيام قليلة على ولايته الرئاسية"، مضيفا:"أعتقد أن هذا (اقتحام الكونجرس) صدمة كبيرة للنظام... فكيف تبقيه أسبوعين آخرين بعد ذلك؟".ويذكر أن استخدام التعديل رقم 25 (بالدستور الأمريكي حول عزل الرئيس) يتطلب تأييد نائب الرئيس مايك بنس وأغلبية أعضاء الحكومة لعزل ترامب استنادا على عدم أهليته للقيام بالمهام المنوطة به في المنصب.