استقالة 2 من كبار مسئولى البيت الأبيض

أفادت قناة "العربية"، في خبر عاجل ورد إليها منذ قليل، باستقالة 2 من كبار مسئولي البيت الأبيض على خلفية اقتحام مؤيدي ترمب الكونجرس الأمريكي.يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأربعاء، بأنّ عددًا من الوزراء في إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ناقشوا إمكانية تنحيته بعد أن اقتحم مئات من أنصاره مبنى الكابيتول لتعطيل جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها ويرفض الإقرار بنتيجتها.ونقلت ثلاث شبكات تلفزيونية هي "سي إن إن" و"سي بي إس" و"إيه بي سي" عن مصادر لم تسمّها أنّ الوزراء بحثوا إمكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي.ويسمح هذا التعديل لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه "غير قادر على تحمّل أعباء منصبه"