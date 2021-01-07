شرطة واشنطن: 4 قتلى نتيجة أعمال العنف

أعلنت شرطة واشنطن عن 4 قتلى نتيجة أعمال العنف اثناء هجومهم الكونجرس "الكابيتول" بينهم سيدة متأثرة بإصابتها بطلق ناري.ويأتي ذلك بعد هجوم مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية صلاحيته دونالد ترامب على لكونجرس الأمريكي بعد نقلهم للطوارئ.وتجمع الآلاف من أنصار ترامب المحتجين الغاضبين في المنطقة المحيطة بمقر الكونجرس - في وقت سابق أمس الأربعاء - للاحتجاج على نتائج انتخابات 3 نوفمبر الماضي والتي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن على ترامب.وارتدى الكثير من المتظاهرين أغطية رأس حمراء، تأييدا لترامب والحزب الجمهوري، وحملوا أعلامًا كتب عليها اسم "ترامب"، بينما لم يرتد الكثير منهم أقنعة الوجه على الرغم من الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بكورونا بالولايات المتحدة.وكان ترامب قد وجه كلمة إلى أنصاره الجمهوريين - في وقت سابق أمس- دعاهم فيها للتوجه إلى مقر الكونجرس، حيث كان اليوم موعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن، مضيفا: "سوف نسعى لمنح الجمهوريين الفخر والجرأة التي يحتاجونها لاستعادة بلادنا".